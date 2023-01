Tchad : "le manque de patriotisme s'est emparé du pays à différents niveaux", Timan Erdimi

Pour remédier à cela, Erdimi prône la restauration du pouvoir d'État par des cadres qualifiés et l'égalité entre les citoyens devant la loi. Il souligne également l'importance de la démocratie pacifique, de la liberté d'expression, de la lutte contre l'injustice et la corruption, pour que chacun se sente tchadien et égal en droit.



Et d'ajouter que les Tchadiens rêvent d'une vie démocratique pacifique et ouverte, dans laquelle la passation du pouvoir s'effectue par les urnes, dans laquelle les opposants peuvent exprimer librement leurs opinions, dans laquelle les voix critiques ne sont pas persécutées, dans laquelle les manifestations pacifiques sont autorisées, où l'injustice et la corruption sont combattues et où chacun se sent tchadien et égal.