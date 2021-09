Tchad : le marché à bétail de Koundjourou officiellement réceptionné

Le marché présente plusieurs caractéristiques :

- une clôture de 200x180m en maçonnerie et en fer de 2m de hauteur ;

- un bâtiment administratif de cinq bureaux ;

- un parc de stockage des animaux vendus, compartimenté en trois parties pour les camélins, bovins, ovins et caprins ;

- quatre hangars de repos dont deux pour les hommes et deux pour les femmes ;

- deux hangars de restauration dont un pour les hommes et un pour les femmes ;

- un hangar dédié aux vendeurs de crédit ;

- un local gardien ;

- deux latrines à trois compartiments pour les hommes ;

- deux latrines à deux compartiments pour les femmes ;

- un magasin de stockage des aliments du bétail et des produits céréaliers ;

- une pharmacie vétérinaire ;

- un incinérateur des déchets solides ;

- un point d’eau avec ses annexes (château métallique de 20 m3, trois abreuvoirs et deux bornes fontaines).



En remettant officiellement le marché à bétail, le ministre a souligné qu'il doit faire l'objet d'une gestion rationnelle, judicieuse et durable, et d'un suivi régulier conformément aux directives de la Banque mondiale en matière de bonne gouvernance.