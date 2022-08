Tchad : le marché des télécommunications s'élève à 177,3 milliards de FCFA en 2021

Le directeur général de l'Autorité des régulations des communications électroniques et des postes (ARCEP), Sidick Bassi Lougouma, a expliqué que la croissance enregistrée ces dernières années dans le secteur des communications électroniques est essentiellement tirée par les opérateurs de téléphonie mobile. Il ajoute que les opérateurs d'infrastructures de transmission optique et l'ensemble des Fournisseurs d'accès à internet (FAI) ont également enregistré une croissance positive en 2021 par rapport à l'année 2020.



Le chiffre d'affaires du secteur s'élève à 177,3 milliards de Francs CFA, avec une croissance de 19,06%. Le chiffre d'affaires Internet quant à lui, a enregistré une augmentation 47,1% pour se situer à 51,2 milliards de FCFA. Il représente désormais 28,9% du chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur.



"Le nombre d'abonnés global du secteur, dont la quasi-totalité sont les clients du mobile, a franchi la barre des 10 millions et représente un taux de pénétration 61,6%", selon l'Observatoire.



Le directeur général de l'ARCEP estime que malgré cette croissance, l'on note des problèmes liés à la qualité des services offerts par les opérateurs de la téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès Internet, ainsi que des problèmes liés à la couverture haut débit.



Le secteur des télécommunications au Tchad compte trois opérateurs de téléphonie mobile (Airtel, Moov Africa et Salam), un opérateur du fixe, deux opérateurs de réseaux à fibre optique et une vingtaine de Fournisseurs d’accès Internet (FAI).