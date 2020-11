Le mardi 1er décembre 2020 est férié, chômé et payé sur l'ensemble du territoire national, informe le ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi, aux travailleurs du secteur public et privé.



La journée du mercredi 2 décembre 2020 est ouvrable, précise Ali Mbodou Mbodoumi.