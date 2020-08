Tchad : le masque impératif à partir de lundi, "le turban ou le pagne ne sont pas autorisés"

Le ministre des armées et président de la commission défense et sécurité de la Coordination nationale de riposte sanitaire, le général Mahamat Abali Salah, a fait samedi une mise au point sur l'application des mesures barrières contre la Covid-19.



"La maladie n'est pas partie, Covid existe. Si nous avions constaté des baisses de taux de malades, nous recensons maintenant la hausse des malades. La maladie circule. Pour mieux protéger, il faut que les mesures barrières soient respectées", a déclaré le général Mahamat Abali Salah.



"Comme nous avons toujours dit, ceux qui ne respectent pas doivent être punis conformément à nos textes", a ajouté le ministre.



"Par rapport au port de masque, nous avons constaté dans les lieux de culte que le respect n'est pas très bien. Nous disons encore à ces responsables que les mesures barrières doivent être respectées. Les places mortuaires c'est la même chose", a-t-il dit.



Selon le président de la commission défense et sécurité, "c'est vrai qu'à un moment, nous avions le port de turban et le port de pagne qui étaient tolérés. Mais aujourd'hui, à partir de lundi, toute personne doit porter le masque. Le turban ou le pagne ne sont pas autorisés parce que nous constatons qu'ils les mettent seulement quand ils voient les forces de défense et de sécurité."



Une mission de terrain supervisée par le directeur général de la gendarmerie nationale a sillonnée aujourd'hui la capitale pour s'enquérir du respect des mesures barrières. Au cours du déplacement, plusieurs manquements ont été relevés.