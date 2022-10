Tchad : le message de Cherif Mahamat Zene à Saleh Kebzabo

"Nous adressons nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès à Monsieur Saleh Kebzabo, nommé Premier Ministre de la Transition. Nous espérons que le Dialogue National Inclusif et Souverain qu’il a qualifié des «moments exceptionnels» et dont les conclusions l’ont conduit à cette haute fonction l’inspireront fortement pour apporter des réponses «exceptionnelles» aux énormes et urgentes attentes des Tchadiennes et des Tchadiens".



L'ancien ministre des Affaires étrangères Cherif Mahamat Zene a réagi ce 13 octobre à la nomination de Saleh Kebzabo au poste de premier ministre. Il lui a adressé ses félicitations et ses voeux :Cherif Mahamat Zene et Saleh Kebzabo ont travaillé ensemble pendant de longs mois à Doha, respectivement en tant que président et vice-président de l'ex-comité spécial chargé des négociations avec les politico-militaires. Ils sont parvenus à arracher un accord de paix avec une quarantaine de factions rebelles.