Tchad : le meurtre d'un enfant a failli sombrer le Salamat dans un conflit entre communautés

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a séjourné du 23 au 25 février 2023 dans le département d'Aboudeïa. L'objectif du déplacement est de prévenir un conflit entre les communautés.



Accompagné des tous les responsables des forces de défense et de sécurité de la province, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a effectué un déplacement express vers la zone du conflit.



Il s'agit du village Am-Kherallah situé à 40 km au nord de la ville d'Aboudeïa où le meurtre d'un enfant dont l'auteur reste encore inconnu, a failli sombrer pour la énième fois, la province du Salamat dans un conflit meurtrier très dévastateur.



Une importante rencontre est organisée dans la ville d'Aboudeïa. Elle est tenue en présence des autorités administratives civiles et militaires, tous les chefs traditionnels du département d'Aboudeïa, ainsi que les représentants des communautés impliquées dans le conflit.



Pendant la rencontre, il a rappelé que lors de la conférence des gouverneurs, des orientations ont été données par les plus hautes autorités pour la sécurisation des personnes et de leurs biens.



En cette circonstance, les représentants des communautés, jurent devant Dieu, à préserver la paix et le vivre-ensemble. Pour le juge de paix d'Aboudeïa, Daroum N'Gouyo Alladoum, il faut l'ouverture d'une enquête qui va permettre de trouver les meurtriers afin qu'ils répondent devant la juridiction compétente.



Pour rendre effective la conciliation, un procès verbal est signé par les représentants des communautés en conflit. Le premier magistrat de la province du Salamat, a remercié toutes les communautés qui ont contribué favorablement à la résolution du conflit.