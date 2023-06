Tchad : le milieu associatif se mobilise en faveur des réfugiés soudanais

Suite à l'appel urgent lancé par les plus hautes autorités du pays, en faveur des réfugiés et des déplacés soudanais dans l'est du Tchad, l'association « Le Réveil pour le développement du département d'Assoungha », a répondu à l'appel du gouvernement.



Désormais, elle fait partie des organisations humanitaires qui soutiennent l'État tchadien.



Ce 30 juin 2023, l'association « Le Réveil pour le développement d'Assounga » est venue en aide aux nouveaux réfugiés soudanais installés à Adré, en leur fournissant des denrées alimentaires et des articles de première nécessité. Ce don comprend des sacs de mil, des haricots, des nattes en plastique, des moustiquaires, des cartons de savon, des chaussures, etc.



L'opération s'est déroulée au lycée Issakha Haroun, lieu d'hébergement. La plupart de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Le président de l'association « Le Réveil », Ahmat Yaya Abdeldjalil, a déclaré que ce don témoigne des efforts louables de tous les membres de son organisation, qui viennent en aide aux personnes vulnérables.



Selon lui, il s'agit d'un geste qui contribuera certainement à soulager quelque peu la souffrance de ces réfugiés.



Ahmat Yaya Abdeldjalil a également souligné que la distribution de ces produits alimentaires fait suite à l'appel du gouvernement de Transition, dirigé par le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Deby Itno. Il a saisi cette occasion pour appeler vivement d'autres organisations à venir en aide à ces personnes dans le besoin.