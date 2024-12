Tchad : le ministère de l'Aménagement du territoire réceptionne le Complexe sportif Fest Africa

La cérémonie d'inauguration a été présidée ce lundi 30 décembre 2024 par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Mahamat Ahmad Allabo, représentant le chef de l'État, en présence du ministre de l'Aménagement du territoire, Mahamat Assileck Halata, et de celui de la Sécurité publique, Ali Ahmat Akhabache. C'est l'entreprise Anda qui a généreusement offert ce complexe à la nation tchadienne.



Le ministre de l'Aménagement du territoire, Mahamat Assileck Halata, a indiqué que ce complexe conçu pour répondre aux aspirations de la jeunesse, offre des infrastructures modernes et multifonctionnelles comprenant des terrains de sport, des espaces de fitness et des salles polyvalentes qui seront des lieux de rassemblement, d'échanges et d'épanouissement.



Pour sa part, le représentant du chef de l'État, Mahamat Ahmad Allabo, a insisté sur l'importance de veiller sur ce joyau car, dit-il, tout objet d'art a une durée d'existence donnée. Il a appelé à anticiper avant que cette date n'arrive, en menant des actions de rénovation, d'entretien et de maintenance.