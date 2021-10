Tchad : le ministère de l'Education envisage une éducation de qualité pour les enfants vulnérables

En collaboration avec l'UNICEF, le ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique organise la troisième réunion de pilotage du programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence au Tchad, du 28 au 29 octobre 2021 à N’Djamena.



Au total, 126 000 enfants bénéficient de ce programme dont l'objectif vise à permettre de construire des salles de classes, des latrines et des forages, de mettre en place des cantines scolaires et des systèmes de transferts fonds aux familles les plus démunies. Le programme permet également de mener des actions de formation professionnelle, des programmes d'éducation de base non formelle pour les jeunes, ainsi que des formations des enseignants et des parents d'élèves.



La représentante adjointe de l'UNICEF au Tchad, Antarctique Ingabire Bakuramutsa, souligne que le droit à d'éducation exige de son Institution de mobiliser constamment la recherche de toutes les solutions possibles, pour améliorer les conditions d'accès à une éducation de qualité, pour chaque enfant tchadien. Par la suite, la représentante affirme que la mise en place de ce comité de pilotage représente une grande opportunité pour resserrer la collaboration entre le ministère, l'UNICEF, ainsi que ses partenaires. Ces rencontres permettent de se concerter régulièrement afin de suivre de manière efficace, la mise en œuvre de ce programme.



Pour Mahamat Alboukhari Oumar, représentant du directeur général du ministère de l'Education, les enfants des réfugiés des pays voisins et déplacés tchadiens sont les victimes les plus vulnérables. Leurs droits en éducation et leurs formations sont touchés par les guerres et la secte Boko Haram. C’est la raison pour laquelle le ministère de l'Education, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, s’engage à assurer une éducation de qualité, équitable, bilingue et sensible aux enfants.