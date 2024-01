Tchad : le ministère de l'Éducation oriente les gestionnaires des établissements pour le Bac

Dans le cadre des préparatifs de l'organisation du baccalauréat de l'enseignement secondaire général et technique session 2024, le secrétaire général du ministère de l'Education nationale et de la Promotion civique, à travers un communiqué officiel, rappelle les gestionnaires des établissements scolaires publics et privés les dispositions suivantes :



- Ne peuvent être candidats officiels au bac 2024 que les élèves nouvellement admis en classe de Terminale, toutes séries confondues, ou ceux n'ayant passé qu'une seule fois le baccalauréat du second degré et âgés de moins de 25 ans ;



- Tout candidat ne remplissant pas ces conditions doit se présenter, sans aucun intermédiaire à I'ONECS, seul habilité à l'inscrire comme candidat libre ;



- Tout candidat ayant passé au moins une fois le bac doit obligatoirement retirer son relevé d'échec qui fait partie intégrante du dossier à constituer ;



- Tous les établissements privés n'ayant pas obtenu leur autorisation de fonctionner, ne sont pas autorisés à présenter les candidats au bac ;



- La sous-traitance des listes des candidats au baccalauréat par les chefs d'établissements est strictement interdite ;



- Les informations sur les candidats (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, lycée d'origine, redoublant ou nouveau), doivent être minutieusement contrôlées.