Tchad : le ministère de la Fonction publique se penche sur la déontologie professionnelle

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a organisé le 20 décembre à N'Djamena un séminaire de formation sur la déontologie professionnelle et la responsabilité de l'agent public afin de renforcer la capacité de ses agents.



La session de formation a été présidé par le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Elle a été organisée en partenariat avec l'Ecole polytechnique d'ingénierie, de commerce et d'administration, un partenaire du ministère qui oeuvre dans la formation des agents de l'Etat.



L'objectif de ce séminaire est de transformer la morale des agents publics afin de servir l'Etat dans l'honnêteté, sans politique.



D'après le ministre Ali Mbodou Mbodoumi, "ce séminaire doit susciter des réflexions et des remises en causes de la part des participants mais surtout proposer des nouvelles solutions pour une administration tchadienne plus efficace, plus performante et plus professionnelle".



Douze agents du ministère bénéficient d'un renforcement de leurs capacités afin d'acquérir des connaissances et des compétences nouvelles autour notamment de la valeur d'intégrité morale.