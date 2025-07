Tchad : le ministère de la Jeunesse et des Sports recadre ses cadres pour garantir la neutralité administrative

Dans un souci de renforcer la transparence, et d’éviter toute confusion entre fonctions administratives et responsabilités associatives, le ministère de la Jeunesse et des Sports a pris un nouvel arrêté visant à recadrer ses cadres.



L’arrêté n°054/PR/PM/MJS/SG/2025, signé par le ministre Maide Hamit Lony, sur proposition de la secrétaire générale du ministère, interdit formellement à tout agent occupant un poste de responsabilité d’être membre, qu’il soit simple ou exécutif, au sein des fédérations nationales sportives, des associations à vocation sportive et de jeunesse, ou encore des ligues.



Cette mesure vise, selon l’article premier de l’arrêté, à préserver la neutralité des cadres de l’administration publique, et à éviter toute forme de conflit d’intérêts ou d’interférence dans la gestion des entités sportives et associatives.



Une semaine pour choisir

L’article 2 stipule que tous les agents concernés par cette situation doivent faire parvenir leur choix, entre leurs fonctions au sein du ministère et leur implication dans les structures sportives ou de jeunesse, dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’arrêté.



Passé ce délai, des sanctions seront appliquées conformément à la réglementation en vigueur. La secrétaire générale du ministère est chargée de veiller à l’application stricte de cette décision, qui entre en vigueur dès sa signature et annule toutes les dispositions antérieures contraires.