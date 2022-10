Tchad : le ministère de la Justice crée une commission pour la mise en oeuvre des résolutions du DNIS

Le ministre de la Justice chargé des droits humains Mahamat Ahmad Alhabo a créé le 19 octobre une commission chargée de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations finales du dialogue national inclusif et souverain.



La commission est placée sous la supervision de la secrétaire d'État. Elle est chargée entre autres de répertorier toutes les résolutions et recommandations, élaborer un calendrier précis des actions à mettre en oeuvre dans la période de transition et préparer les textes et autres documents à soumettre à l'adoption du gouvernement de transition.