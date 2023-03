Tchad : le ministère de la Justice réfute les allégations de vol de projet et clarifie la situation

Le communiqué de presse a expliqué que le Garde des Sceaux Ministre de la Justice a reçu Mme Guet le 25 janvier 2023 sur recommandation du Dr Djiddi, ex-Secrétaire d'Etat à la Santé. Mme Guet a exposé son projet à propos de la Plateforme d'observatoire des Crimes et le Garde des Sceaux l'a mis en contact avec le Directeur de la Statistique et de l’informatique judiciaire (DSI) pour discuter plus en détail de son projet. Le Ministère de la Justice a précisé qu'aucun autre document que la note de deux pages envoyée par Mme Guet le 13 mars 2023 n'a été transmis à la Direction concernée.



Le Ministère de la Justice a souligné que le projet d’informatisation de la justice est un vieux projet qui a été financé en partie par le PRAJUST. Plusieurs logiciels ont été développés en son temps mais n'ont pas encore été déployés. Le Ministre de la Justice actuel, M. Mahamat Ahmad Alhabo, a fait de l'informatisation de la justice son crédo depuis sa prise de fonction en mai 2021.



Le communiqué de presse a également informé le public que le Ministère de la Justice a mis en place un groupe de travail E-Justice (Justice, Poste, ANCISE, Justice Militaire, notaire, Barreau, ADH...) pour réfléchir sur le processus d'informatisation de la justice. Plusieurs activités ont été réalisées avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) qui appuie ce projet innovant. Un cabinet Tunisien de renommée internationale, ST2i, a été sélectionné par le PNUD pour élaborer la Stratégie de digitalisation de la Justice. Le document de stratégie a été validé par le Groupe de travail E-Justice à l'occasion d’un atelier tenu à Radisson Blu du 06 au 08 Mars 2023. Le document validé a été présenté au Ministre de la Justice en présence du Ministre d'Etat en charge de l'Economie numérique et d'autres partenaires techniques et financiers.



Le communiqué de presse a également mentionné que Mme Guet est passée au Ministère de la Justice le lundi 13 mars 2023 pour demander au Directeur de la Statistique en quoi consistait la stratégie validée et présentée le 10 mars. Celui-ci lui a expliqué le contenu de cette stratégie de 130 pages. Le Ministère de la Justice a déclaré qu'il était regrettable que Mme Guet cherche à jeter le discrédit sur le Ministre de la Justice alors qu'elle n'a pas été capable de présenter un document décrivant son projet à la Direction Informatique. Elle ne saurait accuser le Ministre de vol de son projet.