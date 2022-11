TCHAD Tchad : le ministère de la Santé lance le système de gestion de l’information sanitaire DHIS2

Par Ali Moussa - 9 Novembre 2022



Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers la direction des statistiques, a organisé ce 9 novembre au Radisson Blu, un atelier pour le lancement officiel du DHIS2, entendu « système de gestion de l’information sanitaire ».

Le DHIS2 est une plateforme électronique de collecte, d’analyse, de validation et de partage de données sanitaires. Il a été développé par l’université d’Olso, en collaboration avec plusieurs partenaires et actuellement utilisé dans plus d’une centaine de pays dans le monde.



Les objectifs du DHIS2 consistent à améliorer la gouvernance du système l’information sanitaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire améliorer la production et la transmission des données de routine, et d’améliorer la coordination de tous les éléments du système d’information.



Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, a reconnu qu'avant l’avènement du DHIS2 (District Health Information System), le système de santé du Tchad éprouvait d’énormes difficultés, pour la transmission rapide des données et leur remontée à temps réel au niveau central. Les informations du plus bas niveau du système de santé parvenaient à tard.



Pour lui, toutes ces difficultés ont fait que l’information sanitaire produite ne permettait pas d’assurer pleinement son rôle d’aide à la prise de décision, pour remédier à cette situation, et répondre convenablement à la nécessité de fournir une information sanitaire de qualité et disponible à temps. C’est pourquoi, le ministère de la Santé publique et de la Prévention a jugé bon d’implémenter le DHIS2. C’est un outil électronique de collecte, de validation, d’analyse et de présentation des données statistiques fiables et précises, a-t-il précisé.



Dr Abdelmadjid Abderahim a rappelé que le processus de mise en place du DHIS2 a commencé en 2017. Il a connu beaucoup de retard dans son démarrage, avant de connaître un début effectif en 2021. Aujourd’hui, poursuit-il, le DHIS2 est implémenté dans l’ensemble des provinces du pays et à ce jour, tous les 139 districts sanitaires fonctionnels du pays y rapportent leurs données mensuelles.



« Le DHIS2 offre une belle opportunité pour l’amélioration de la qualité de nos données sanitaires, exhaustives et disponibles à temps, et constitue un outil d’aide à la prise des décisions. C’est un facteur primordial d’amélioration des données et peut contribuer à l’amélioration de la qualité des données, dans le cadre de la mise en œuvre des autres interventions en faveur de la réduction de la morbidité et de la mortalité. Il permet également aux autorités sanitaires de renforcer la gestion des données par leur centralisation à une seule plateforme », a soutenu le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim.



D’après ce dernier, le DHIS2 est effectif, mais pas encore achevé, car il y a encore d’autres étapes qu’il ne faudrait perdre de vue, comme la formation des districts restants, des hôpitaux provinciaux et nationaux, des programmes nationaux de santé, ainsi que des responsables au niveau central le renforcement des capacités du Comité technique dans le souci de le rendre opérationnel sur toute la chaine du système sanitaire.



Selon le représentant de l’OMS au Tchad, Dr Jean Bosco Ndihokubwago, la Plateforme DHIS2 est le plus large système de gestion d’information sanitaire au monde, fruit de la collaboration entre l'université d’Oslo et les pays du Sud. « 24 milliards de personnes (30% de la population mondiale) vivent dans des pays où le système DHIS2 est utilisé, le Tchad va désormais en faire partie », a-t-il réjoui.



Il a relevé que la plateforme DHIS2 est un outil informatique hautement performant, mais pour fonctionner à son optimum, cet outil aura besoin de personnels bien formés et qualifiés. D’après lui, ces données pourront être scrutées régulièrement pour évaluer les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs, y compris les ODD3 dont l’agenda de réalisation est fixé en 2030.



Il assure les autorités tchadiennes que l’OMS va continuer d’apporter son appui technique, et les soutenir dans leurs efforts à renforcer le système national d’information sanitaire du Tchad, maintenant revigoré par une plateforme informatique moderne et pertinente de collecte de données, à savoir le DHIS2.





