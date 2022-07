TCHAD Tchad : le ministère de la Santé publique vulgarise ses comptes nationaux de santé

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 13 Juillet 2022



Le système de santé au Tchad est confronté à de nombreux défis, dont les conséquences sont les tendances non encourageantes de morbidité et de mortalité, malgré les efforts fournis ces dernières années.



Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a organisé ce 13 juillet, à l’hôtel de l’Amitié, ex-Ledger Plaza, un atelier de diffusion des comptes nationaux de santé (CNS) de 2018, et de sensibilisation des acteurs pour les CNS 2019-2020.



Cet atelier a regroupé différents acteurs de la santé notamment, la secrétaire d’État à la Santé publique, Dr Mbaidedji Dekandji Francine, le directeur général dudit ministère, Dr Ismaïl Barh Bachar, ainsi que le représentant de l’OMS au Tchad.



Ouvrant l’atelier, la secrétaire d’État à la Santé publique a souligné que le système de santé au Tchad est confronté à de nombreux défis, dont les conséquences sont les tendances non encourageantes de morbidité et de mortalité, malgré les efforts fournis ces dernières années, avec la contribution de toutes les parties prenantes.



D’après cette dernière, à l’instar des autres pays, au Tchad les soins de santé sont assurés par une combinaison complexe et changeante des entités du secteur public et du secteur privé. « Dans ce contexte, pour pouvoir évaluer, le financement de leurs systèmes surtout en matière d’équité et de solidarité, ils ont besoin d’informations nationales sur les ressources et l’utilisation des fonds destinés à la santé, afin d’améliorer leurs performances en adoptant des politiques pertinentes basées sur des données factuelles », a-t-elle ajouté.



Pour la secrétaire d’État, ces CNS lorsqu’ils sont régulièrement établis, permettent de suivre les tendances de la dépense en santé : élément essentiel du suivi et de l’évolution économique des soins de santé. Ils offrent la possibilité de composer les dépenses du système de santé d’un pays à celles d’autres pays à niveaux de développement similaires.



Dr Mbaidedji Dekandji Francine rappelle que les CNS, élaborés pour les années 2018, ont permis de disposer d’une vision détaillée et fiable des moyens investis par le Tchad, par toutes les composantes du système de santé, ainsi que des contributions effectives des différents intervenants et la répartition de ces moyens sur les divers domaines d’interventions.



Elle affirme que le ministère de la Santé publique constitue le premier prestataire de soins, puisqu’il dispose de 80% de la capacité litière du pays, bien qu’il ne bénéficie que d’environ 14,2% du financement du système national de santé dont 34,0% profitent à la rémunération des employés de l’administration publique.



« La rencontre d’aujourd’hui vise non seulement vous informer des résultats issus des CNS 2018 mais aussi vous encourager à vous impliquer davantage dans les prochaines élaborations des CNS et plus précisément les CNS 2019-2020 », a relevé la secrétaire d’État. Le directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Ismaïl Barh Bachar, a quant à lui fait la présentation des résultats des comptes nationaux de la santé de 2018 pour permettre aux participants à mieux se pencher sur les CNS 2019-2020.





Dans la même rubrique : < > Tchad : les diplômés de Malaisie lancent une formation sur le banking islamique Tchad : seulement 26% des naissances sont déclarées au Guéra Tchad : les agents de santé haussent le ton dans l'affaire liée au décès d'une patiente Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)