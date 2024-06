Tchad : le ministère de la Santé suspend les demandes de transfert/affectation

Dans une circulaire en date du 18 juin 2024, le ministre de la Santé pubique, le Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat note que son département « a enregistré et continue d’enregistrer des demandes incessantes d’affectation et de transfert des fonctionnaires relevant d’autres départements ministériels dont la plupart des profils ne cadrent pas avec les objectifs poursuivis par le ministère ».



Par ailleurs, cette situation s’avère compromettante pour la gestion efficiente et efficace des ressources humaines, et d’autre part augmente, de ce fait la masse salariale du ministère.



Par conséquent, « les demandes de transfert et/ou d’affectation sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et aucune dérogation n’est permise ».