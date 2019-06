TCHAD Tchad : le ministère de la Sécurité fait le point sur la situation sécuritaire

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Juin 2019





Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, a fait le point ce vendredi sur la situation sécuritaire qui prévaut au Tchad. Il a déploré la prolifération inquiétante d'armes de guerre sur le territoire, favorisée par l'instabilité dans les pays voisins et la porosité des frontières.



"Depuis quelques jours, les analyses sécuritaires ont toujours fait ressortir quelques facteurs récurrents, à savoir la circulation des armes de guerre, et les conflits communautaires sur les zones de rivalités foncières. S'agissant de la circulation anarchique des armes de guerre, les conflits armés qui affectent les pays voisins favorisent leur acquisition et leur circulation à travers les longues frontières poreuses et souvent difficiles à contrôler", a indiqué le ministre.



Pour faire face à cette situation, le Gouvernement a décidé de créer une commission mixte de désarmement "déjà opérationnelle et qui se déploie progressivement pour couvrir à court terme tout l'étendue du territoire national". D'après Mahamat Abali Salah, "quelques résultats concrets ont été obtenus par l'arrestation par les forces de l'ordre de trafiquants d'armes et de munitions, de voleurs de véhicules et de faussaires de billets de banque, et d'autres malfrats qui seront traduits en justice et jugés conformément à la gravité des faits."



En ce qui concerne les conflits intercommunautaires, "force est de constater que ce phénomène tend à prendre une certaine ampleur. Face à cette situation, le Gouvernement a pris des mesures idoines en instruisant les gouverneurs de province ainsi que les magistrats d'appliquer les lois et règlements de la République dans toute leur rigueur contre les fauteurs de troubles", a expliqué le ministre.



Il a souligné "qu'au cours des affrontements intercommunautaires, plusieurs armes de guerre et des munitions ont été saisies par les forces (de sécurité, ndlr)". Mahamat Abali Salah a rappelé "aux individus détenants illégalement des armes de guerre de les rendre immédiatement aux autorités administratives ou sécuritaires sous peine de poursuites."



En ce qui concerne la récupération des armes et des munitions, une grande partie a été saisie au niveau des stations de voyage, informe le ministre. "J'attire l'attention de tous les transporteurs, avec tout ce que nous vivons ici, j'appelle les organisations des transporteurs, avec nos forces de défense et de sécurité, de s'organiser au niveau des stations. Toute personne qui voyage, ses effets et bagages doivent être contrôlés. Pour éviter d'autres surprises, je me répète encore, un passager qui ne s'est pas enregistré au niveau des stations, il n'est pas permis de le prendre en pleine route", a-t-il déclaré.





