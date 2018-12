Tchad : le ministère de la défense veut recruter 2521 agents

Le gouvernement va autoriser à compter du 1er janvier 2019 un recrutement à titre exceptionnel de 2966 agents. Au total, 2521 agents devraient être recrutés au ministère en charge de la Défense nationale, soit 85% de l'effectif.



445 agents (officiers et sous-officiers) vont être recrutés au ministère en charge de la sécurité publique pour le compte de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, à compter du 1er janvier 2019.



Au deuxième semestre, à partir du 1er septembre 2019, 1365 agents vont être recrutés à titre de régularisation : 387 agents au ministère en charge de la justice dont 187 magistrats et 200 greffiers ; 978 agents au ministère des Finances et du Budget dont 612 agents à la direction Générale des Douanes et Droits Indirects (94 inspecteurs et contrôleurs de douanes et 518 personnels d'appui) ; et 336 lauréats de la promotion de I'ENA.



Par ailleurs, 30 agents devraient être recrutés à la direction générale du Budget, dont 13 statisticiens et analystes des données (BAC+4/5), 10 économistes et spécialistes en finances publiques (BAC+4/5), 2 juristes (BAC+5) et 5 cadres (BAC+3).