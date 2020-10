Tchad : le ministère de la santé met en garde les structures privées de santé

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a réuni samedi l'ensemble des promoteurs du secteur privé médical pour une réunion de concertation.



Les responsables des cliniques, cabinets médicaux et cabinets de soins privés étaient présents dans la salle du CEFOD pour prendre part à la rencontre.



Dans ses propos, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a déploré des comportements malsains dans certaines structures de santé. Il a adressé une mise en garde.



"Nous voulons mettre les chances de votre côté pour que quand nous commencerons nos contrôles, les gens soient sur qu'il n'y aura pas de laxisme, de passe droit, d'incompréhension à l'égard de ceux et celles qui seront pris en flagrant délit de violation des règles qui régissent le secteur de la santé privée", a déclaré le ministre.



À titre de sensibilisation, une présentation visuelle a eu lieu sur les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants qui feraient fi des règles strictes du domaine de la santé.