Tchad : le ministère de la santé procède au lancement national de la réponse à la période de soudure

Une cérémonie de lancement officiel de la réponse à la période de soudure, a été organisée ce mercredi 10 juillet, par le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers, à savoir le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Banque mondiale.



Cette cérémonie était présidée par le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, au sein dudit ministère. Le directeur pays, adjoint au chef de programme du PAM Tchad, Koffi Akakpo, souligne que cette initiative vise à soutenir les populations les plus fragilisées en cette période critique de l'année.



Selon lui, le PAM poursuit aux côtés du gouvernement tchadien, son double mandat de sauver des vies avec des réponses d'urgence, et de changer les conditions de vie avec le programme de résilience, de protection sociale pour réduire à long terme, les besoins humanitaires au pays. Il rappelle que le PAM a priorisé un million de personnes, et cet objectif sera atteint grâce au gouvernement du Tchad, à travers la Banque mondiale, la Commission de l'Union européenne, le Japon et les États-Unis.



Le représentant de la Banque mondiale, Rasit Pertev, rappelle qu'en date du 24 avril 2024, le gouvernement du Tchad a saisi la Banque mondiale pour l'activation d'une seconde phase, en vue de répondre à la déclaration de l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle sur toute l'étendue du territoire. Cependant, il réitère que la contribution de la Banque mondiale, qui s'élève à 60 millions de dollars USD, permettra au pays de répondre à la crise alimentaire.



Grâce à cet appui, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de la Prévention, a signé un contrat avec le PAM, pour un montant de 52 millions de dollars USD, pour la fourniture de l'assistance alimentaire, à travers la distribution gratuite des vivres et la distribution des ressources monétaires.



Le ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderahim, dans son allocution, souligne que c'est grâce à ses partenaires techniques et financiers que beaucoup de crises sanitaires et alimentaires, sont stoppées au Tchad. Et c'est l'occasion pour lui de leur rendre un vibrant hommage, notamment à la Banque mondiale, le PAM, l'Union européenne, le Japon etc...



Selon le ministre, le Tchad est dans une période difficile avec la saison pluvieuse, notamment la période de soudure. Il rappelle également que ces dernières années, le pays a fait face à des crises qui l'ont anéanti, à savoir, l'inondation de 2022, l'avènement des réfugiés et l'arrivée de certaines maladies qui n'existaient pas au Tchad, par exemple la dingue, entre autres. Il exhorte tous les acteurs concernés de se mettre dans le bain, afin de pallier à cette période de soudure.