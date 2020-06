Tchad : le ministère de la santé réceptionne un don d'Égypte

Le ministère de la Santé publique a réceptionné samedi, à la Centrale pharmaceutique d'achat, un don en matériel sanitaire de l'Égypte, cheminé mardi par avion cargo.



Il est composé entre autres de 200 blouses de protection, 20.000 masques médicaux, 2 tonnes d'hydrochlorate de sodium, 10 tonnes d'oxyde d'hydrogène, 10.000 gels en boîtes de 125 millimètres, et 9.000 gels en 150 mm.



Selon le ministère des Finances et du Budget, le don n'a pas été bloqué à l'aéroport international de N'Djamena par les services de douane.



Le coordinateur national de la riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, s'est félicité de la réception de ce matériel qui est rare obtenir en ces temps de crise sanitaire.



Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a loué les liens de coopération entre le Tchad et l'Égypte.



L'ambassadeur d'Égypte au Tchad, Amer Roufaï Aroufai, a relevé qu'il est important de renforcer les liens de solidarité afin de combattre la Covid-19.