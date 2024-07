Tchad : le ministère des Mines et de la Géologie touché par un incendie

Le ministère des Mines et de la Géologie a été touché par un incendie ce 16 juillet 2024. Selon les agents du ministère, la cause de l’incendie est inconnue pour le moment. Cependant, officiellement, il semble qu’il s’agit d’un court-circuit.



Pour le moment, en termes de dégâts, c'est le bureau de l'inspecteur général du ministère de Commerce, logé au sein du ministère des Mines qui a été consumé par le feu.



L'incendie a été maîtrisé grâce à la ténacité et la promptitude du personnel du ministère, avant d'être totalement maîtrisé avec l'arrivée des sapeurs-pompiers.