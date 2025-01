Tchad : le ministère des Transports enregistre des performances en 2024

La ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Weddeye, a participé ce jeudi 9 janvier 2025 à la première réunion de l'année consacrée aux régies financières présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement, l'Ambassadeur Allah-Maye Halina.



Cette rencontre a permis de dresser le bilan des performances de l'année écoulée et de définir les orientations stratégiques pour l'année 2025.



Le ministère des Transports de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a affiché une performance remarquable en 2024, avec des recettes atteignant 2 249 971 750 FCFA, soit 187,42 % de l'objectif initialement fixé à 1 260 500 000 FCFA.