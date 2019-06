Tchad : le ministre Ahmat Bachir signe l'arrêté fixant les prix des aliments

Le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir a signé ce samedi 22 juin, au Radisson Blu Hôtel, l'arrêté fixant les prix des denrées alimentaires, en présence du président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA), Amir Adoudou Artine et des opérateurs économiques tchadiens.



Cet arrêté fixant les prix des denrées alimentaires a été proposé par la Chambre de commerce, de concert avec les opérateurs économiques tchadiens.



La démarche s'inscrit dans le cadre de l'opération "Juste Prix" visant à réduire les prix des denrées de première nécessité pour permettre aux consommateurs d'en bénéficier à un prix abordable.