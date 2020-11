TCHAD Tchad : le ministre Chérif Mahamat Zene entend harmoniser la communication gouvernementale

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 20 Novembre 2020









L'ambassadeur Chérif Mahamat Zene annonce la mise en place d'un plan annuel de communication pour la visibilité de l’action publique. Vers mi-décembre 2020, une rencontre de réflexion va avoir lieu, réunissant les attachés de presse et d'autres professionnels de la communication pour se pencher sur l’élaboration du plan d’action annuel de communication.



Le ministre annonce également la mise en place prochaine d'un plan d’harmonisation de communication gouvernementale à travers un mécanisme d’interaction entre les différents acteurs impliqués.



"En développant une harmonieuse communication, nous pourrions aider la population à mieux comprendre le sens et la portée des politiques publiques mises en place à son profit", explique l'ambassadeur Chérif Mahamat Zene.



Les attachés de presse sont invités à faire parvenir leurs suggestions et contributions à la direction de la Communication et du Développement des médias.



De même, au-delà de la couverture médiatique des activités quotidiennes de leurs ministres respectifs, ils sont exhortés à "élargir (leur) perception du champ des actions du gouvernement dont la visibilité doit être assurée", préconise le ministre.



L'ambassadeur Chérif Mahamat Zene rappelle l'exigence d'un travail de qualité : De grands projets d’investissement sont réalisés ou en cours de réalisation dans l’ensemble du pays. A cela s’ajoutent des programmes spécifiques annoncés par le Maréchal du Tchad destinés à aider les couches sociales les plus dynamiques telles que les femmes et les jeunes à devenir des acteurs clés dans le développement de notre pays.



Tous ces investissements et programmes de grande portée doivent être bien connus et bien compris par l’ensemble de nos compatriotes. Cette mission d’information du public sur les actions du gouvernement est dévolue au Ministère de la Communication dont les Attachés sont des relais dans les différents départements.



