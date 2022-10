Tchad : le ministre Mahamat Assileck Halata veut des solutions immédiates et rapides face aux inondations

N'Djamena - Une cérémonie de passation de service a eu lieu ce 17 octobre entre Ndolenodji Alixe Naïmbaye et Mahamat Assileck Halata, ministre entrant de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme.



Le ministre entrant Mahamat Assileck Halata a promis de faire tout son possible pour être à la mesure des défis et les relever. Il a rendu un vibrant hommage à la ministre sortante face aux lourdes tâches qu'il devra désormais assumer.



"Depuis la montée des eaux qui a causé des inondations, je suis peiné", a indiqué Mahamat Assileck Halata, en réaction aux inondations dans la capitale et dans le reste du pays.



Il a exprimé sa pensée "aux compatriotes qui ne dorment pas" et a appelé à "des solutions immédiates et rapides".