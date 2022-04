Tchad : le ministre Mahmoud Ali Seïd a reçu les collectifs des diplômés sans emploi

"Mon ministère a plusieurs départements qui peuvent vous aider. La porte est ouverte en tout temps mais vous devez être patients et prêts au dialogue. Ensemble nous allons pallier à ce problème", a déclaré le ministre.



Mahmoud Ali Seïd a demandé au collectif et à la plateforme de faire confiance au président de la transition, le général d'armée Mahamat Idriss Deby, et de faire preuve de sagesse.



"Le Tchad est à un pas du dialogue national pour la paix au Tchad. Vous n’êtes pas oubliés à ce rendez-vous. Tous ensemble nous allons discuter et échanger sur les problèmes de la jeunesse qui est le levier du développement. Je serai à l'écoute de tous pour traduire votre volonté et celle du PCMT en actes", a dit le ministre.



Les représentants du collectif et de la plateforme n'ont pas commenté la rencontre, préférant s'exprimer au moment opportun.