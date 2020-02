Tchad : le ministre d'Etat Kalzeube Payimi et sa délégation accueillis à Pala

A Pala, un accueil populaire chaleureux a été réservé au ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, au ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine et au ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Ismael Chaïbo.



La délégation gouvernementale est arrivée mercredi à bord d'un avion dans le chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest.



Elle a été accueilli par le gouverneur de la province, Adoum Forteye Amadou et les différents corps constitués du Mayo Kebbi Ouest, ainsi que de nombreux habitants.



Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du lancement à Pala de la première partie du programme intégré de développement et d'adaptation aux changements climatiques dans le Bassin du Niger (PIDA/BN), en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD).



Malick Mahamat, envoyé spécial.