Tchad : le ministre d'État, Kalzeube Payimi, fait le point sur les régies financières

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a présidé mercredi la réunion hebdomadaire sur les régies financières, afin d'évaluer les performances des régies financières au cours de la semaine écoulée.



La réunion consacrée aux régies financières, de ce mercredi 05 Aout, a regroupé les chefs des départements ministériels pourvoyeurs des recettes ainsi que les responsables des régies financières.



Selon le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, les régies se sont globalement bien comportées, à la fois celles des recettes et dépenses.



"On doit redoubler d'énergie et d'attention pour qu'on n'ait pas de surprise", a souligné Tahir Hamid Nguilin qui a appelé à la vigilance sachant qu'il reste cinq mois avant de boucler l'année.



Covid-19 : Les recettes de l'État revues à la baisse



Le projet de Loi des finances rectificatif prévoit que les recettes budgétaires passent de 1.209 milliards FCFA à 1.136 milliards FCFA alors que les dépenses passent de 1052 milliards FCFA à 1196 milliards FCFA avec un déficit budgétaire de 60 milliards 252 millions FCFA.