Tchad : le ministre de l'Administration du territoire est à Mongo

Le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif, est à Mongo, chef-lieu de la province du Guéra. Il a été accueilli ce dimanche soir au pont bascule par le gouverneur de la province du Guéra, Dago Yacoub, accompagné des autorités administratives et militaires.



Le ministre a eu un tête-à-tête à la avec le gouverneur sortant de la province du Guéra, Dago Yacoub, au sein du gouvernorat.



Son déplacement s'inscrit dans le cadre de la passation de service qui aura lieu ce lundi 5 juillet entre les gouverneurs sortant et entrant de la province du Guéra.