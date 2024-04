Tchad : le ministre de l’Administration instruit aux autorités administratives l’impartialité entre candidats à la présidentielle

La campagne pour l’élection présidentielle du 06 mai 2024 qui vient de commencer au Tchad, va durer 21 jours. Elle prendra fin le 04 mai 2024 à minuit.



A cette occasion, le ministre de l’Administration du territoire rappelle aux autorités administratives qu’ils sont tenus d’assurer la continuité de l’Etat, en se tenant à équidistance de tous les dix candidats à l'élection présidentielle.



Il s’agira de se mobiliser pour les accueils, ainsi que les hébergements des candidats dans les ressorts territoriaux respectifs, en rapport avec la direction de campagne de chaque candidat.



Les autorités administratives sont également instruites de garantir la sécurité, l'ordre et la sérénité durant le déroulement de la campagne électorale dans les différentes unités administratives, et de veiller au respect des lois et règlements de la République.



Par ailleurs, aucune autorisation d’absence, en dehors du ressort des unités administratives, ne doit être accordée à tout agent public, pendant la période de campagne présidentielle.