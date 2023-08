Tchad : le ministre de l’Aménagement du territoire visite des chantiers à N’Djamena

Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, accompagné de la déléguée du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, et les maires du 7ème et 9ème arrondissement de N'Djamena, a visité ce mercredi 16 août 2023, les chantiers en construction de la digue de Walia et le canal de drainage des eaux du quartier Atrone.



Pour soulager les habitants du quartier d'Atrone, le ministère de l'Aménagement du territoire a souligné que le gouvernement est en train de construire un canal pour drainer les eaux de pluie au fleuve du Chari.



Lors des échanges, le chef du chantier a estimé que les travaux prendront fin d'ici une semaine. Le directeur général de l'Agence tchadienne de recherche, d'études et de construction, Zoumki Ouzané, a indiqué que l'exécution de ces travaux de construction de la digue, prévus pour trois mois, a connu un retard. Selon lui, ce retard constaté est lié aux difficultés rencontrées.



Le directeur a déclaré que le taux des travaux actuel, est estimé à 50%. Il a demandé aux habitants du 9ème arrondissement d'être patients, sur le reste des travaux qu'ils vont finir d'un moment proche.



Au cours de la descente sur les deux chantiers, le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat, Mahamat Assilek Halata, s'est dit satisfait de l'avancement de travaux, malgré le petit retard. Il a ensuite encouragé les techniciens et leur a demandé de doubler d’efforts, pour que les travaux soient exécutés d'ici la fin de ce mois de septembre.



Enfin, il a enfin souligné que sur les quatre tronçons, le taux d'exécution s'élève à 50% et les résultats sont satisfaisant.