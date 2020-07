Tchad : le ministre de l’Aviation civile Sebgue Nandeh détaille d'importants défis et objectifs

Alors que le secteur aéronautique est gravement affecté par cette crise, Sebgue Nandeh prend les rênes d’un département qui vit au cœur de la crise sanitaire. Le nouveau locataire pose au plus vite les jalons d’une reprise et des réformes.



Ce mercredi 22 Juillet 2020 dans les locaux du ministère de l’Aviation civile, il s’est tenu une réunion de prise de contact entre les directeurs généraux, les directeurs techniques et les chefs de service.



La première phase de la dite rencontre a concerné l’Agence nationale de la météorologie tandis que la seconde s’est déroulée avec l’Autorité de l’aviation civile.



Le directeur général de l’Autorité de l’aviation civile, Alladjim Naorgué, a fait une présentation sur la situation des travaux et dossiers en cours, accentués sur la préparation de l’ouverture des aéroports et les dispositions à prendre pour encadrer cette ouverture de volet. À partir du 1er août, il est envisageable qu’il y ait une reprise sur des fréquences partielles ou totales pour certaines compagnies, que ce soit des vols internes ou externes.