Tchad : le ministre de l’Eau à Sarh pour l’inauguration d’un important forage

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, à la tête d'une forte délégation, est arrivé jeudi à Sarh dans la province du Moyen Chari.



Il va inaugurer demain, vendredi, un nouveau forage de production en eau potable pour la ville de Sarh.



Brahim Mahamat Djamaladine est accompagné de quelques députés de la province, la directrice de la Société tchadienne des Eaux, Mme. Koubra Hissein Itno, et de quelques membres du Bureau politique national du Mouvement patriotique du salut (MPS).



La délégation a été accueilli à l'aéroport de Sarh par le gouverneur du Moyen-Chari, Abadi Sair Fadoul, entouré de ses collaborateurs civils et militaires, des militants du MPS et la population de la ville de Sarh sortie nombreuse.



Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine a exprimé toute sa reconnaissance à la population de Sarh pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.



Il a ajouté que sa visite vise à inaugurer un forage à grand débit d'eau potable, entrepris par le président Idriss Deby pour répondre au besoin en eau de la population de Sarh.