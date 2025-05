Tchad : le ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite de travail à Moussoro

Le 1er mai 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin et sa délégation ont foulé le sol de Moussoro, chef-lieu de la province du Barh El Gazel.



À l'entrée de la ville, ils ont été accueillis par les autorités locales, avec à leur tête, le délégué du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Abdel Aziz Tchanglang Tokama.



L'objectif de ce déplacement du ministre Passalé Kanabé Marcelin et sa suite, était de visiter les travaux du chantier du château d'eau attribué à l'entreprise Le Rocher, à la Centrale Électrique et à ZIZ. Après des visites guidées sur ces chantiers, le ministre a constaté que les travaux ont accusé un grand écart, et l'état d'avancement reste déplorable.



Il s'est rendu à la STE de la ville, pour s'enquérir des difficultés, tout en visitant le groupe électrogène, et a instruit aux entreprises en charge de ces chantiers d'accélérer les travaux.



A cette occasion, il a donné un délai butoir de 3 mois à la ZIZ, en charge de la centrale électrique, de finaliser les travaux et électrifier la ville de Moussoro. À l'entreprise Le Rocher, le ministre a accordé un délai de boucler d'ici la fin d'année, et permettre le ravitaillement en eau potable à la population.



Le ministre et le délégué du gouvernement, Abdel Aziz Tchanglang Tokama, ont à tour de rôle, exprimé que ces chantiers rentrent en droite ligne de la politique du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat. Il est important de noter que ces chantiers ont démarré depuis décembre 2020.



Le château d'eau a une capacité de 1000 mètres cubes, tandis que la centrale électrique de Moussoro alimentera 3000 ménages en électricité.