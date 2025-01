Tchad : le ministre de l'Eau et de l'Énergie visite plusieurs centrales électriques de N’Djamena

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, accompagné d'une délégation composée du directeur général de la Société Nationale d'Électricité (SNE), Saleh Ben Haliki, et du conseiller spécial en Énergie à la présidence, a effectué une visite le 8 janvier 2025 dans plusieurs centrales électriques de la ville de N'Djamena. Il s’agit notamment de la centrale électrique de Djambalbar, la centrale électrique d'ANDA à Gassi, ainsi que la direction générale de la SNE.



Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts visant à garantir la fourniture continue en énergie aux Tchadiens. Le ministre Passalé Kanabé Marcelin souligne que cette visite, d'une grande importance, vise à s'enquérir des difficultés rencontrées par les centres électriques, afin de trouver des solutions aux problèmes.



Selon lui, le président de la République considère l'énergie comme un secteur primordial dans sa politique, et le ministère de l'Eau et de l'Énergie s'inscrit pleinement dans cette vision.



Il rappelle également que le pays entre bientôt dans une période de canicule et que des efforts doivent être conjugués afin que, pour la première fois, le Tchad ne soit pas en pénurie d'énergie pendant cette période où la population en a le plus besoin. Il insiste sur le fait que la pérennité de l'approvisionnement en énergie doit devenir une réussite collective.



Enfin, le ministre de l'Eau et de l'Énergie exhorte également le personnel de la SNE à être dynamique, et à continuer de conjuguer les efforts comme, ils l'ont toujours fait. Il leur promet de revenir les décorer si la population traverse cette période de canicule sans coupures d'énergie.