Tchad : le ministre de l'Economie a reçu le représentant de la Banque mondiale

Le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, s'est entretenu jeudi à N'Djamena, avec le représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo.



Au menu des échanges, la visite prochaine au Tchad du vice-président de la Banque mondiale, région Afrique, Hafiz Khanem.



Le représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo a également annoncé au ministre de l’Economie et de la Planification du développement, l’organisation prochaine de la réunion sur la revue de portefeuille de la Banque mondiale.



Lors des discussions, Dr. Issa Doubragne a estimé que son ministère investit dans divers secteurs du pays à savoir : la santé, l’eau, l’éducation, l’énergie, l’agriculture, l’élevage, les routes, le chemin de fer, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, les services sociaux de base, le secteur privé, le prochain recensement général de la population et de l’habitat, les renforcements des capacités dans l’agriculture, ainsi que le climat des affaires au Tchad.