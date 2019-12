Tchad : le ministre de l’Économie placé en garde à vue

Le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Issa Doubragne est en garde à vue dans les locaux des renseignements généraux. Lui et son directeur général, Houlé Djonkamla sont poursuivis pour détournements des deniers publics et complicité de détournement liés à des marchés publics allant de la période de 2016 jusqu'à nos jours, selon son avocat Alain Kagonbe.



L'audition du ministre s'est terminée, il y a, a peine 30 minutes.