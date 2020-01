Tchad : le ministre de l'Economie s'est entretenu avec l'ambassadeur de Chine

Le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Dr Issa Doubragne a reçu lundi l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jin Jin.



L’entretien a porté sur la phase préparatoire du lancement du projet de développement des NTIC et le processus de négociations entre leurs deux gouvernements sur le projet d’électrification de la ville de N’Djamena.



Au cours des échanges, le ministre Issa Doubragne s'est dit satisfait de voir la coopération entre les deux pays se perpétuer et de voir le Tchad en tant que hub des NTIC.