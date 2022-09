Tchad : le ministre de l'Éducation nationale à Sarh pour le lancement de la rentrée scolaire

Dans le cadre du lancement officiel des activités de la rentrée scolaire 2022/2023, placée sous le thème « l’amélioration des enseignements/apprentissage et la cohésion sociale », le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Mognan Djimounta est arrivé ce 30 septembre 2022 à Sarh.



Il a été accueilli par le gouverneur de le province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabache et quelques cadres du système éducatif de la province du Moyen-Chari.



Dans son agenda de travail, le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, Mognan Djimounta, entend avoir des séances de travail avec les responsables éducatifs locaux et l’équipe venant de N'Djamena à Sarh, Koumra ,Doba, Moundou et Bongor. Il procédera au lancement officiel des activités scolaires 2022-2023 à la place de l’indépendance de Sarh, samedi 1er octobre 2022.



Le ministre tiendra également des rencontres avec les différentes parties prenantes de la communauté éducative dans toutes les provinces visitées.