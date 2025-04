Tchad : le ministre de l’Education nationale exprime sa consternation suite au drame de Pala

Suite à l'écroulement d'un mur de cloison de l'Ecole EGTH, survenu ce jeudi 3 avril 2025, dans le 1er arrondissement de la ville de Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest, le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Dr Aboubakar Assidick Choroma, a signé un communiqué officiel pour exprimer ses condoléances aux familles des victimes, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.



Il faut dire que le bilan provisoire de cette tragédie fait état de cinq morts parmi les écoliers dont une fille et de plusieurs blessés.



Enfin, le ministre annonce qu’une mission sera dépêchée très prochainement sur le lieu de drame, pour compatir avec les familles des victimes.