Tchad : L'ATLCDF honore le Ministre Mahamat Assileck Halata pour sondDynamisme administratif

L'ATLCDF a ainsi remis une attestation de reconnaissance au ministre Mahamat Assileck Halata pour son engagement au service du pays et sa contribution significative à la protection des biens de l'État. L'association a salué en particulier la collaboration du ministre avec la population, notamment ses descentes sur le terrain pour constater les réalités, ainsi que ses efforts pour améliorer la célérité dans le traitement des dossiers au sein de son ministère. Les instructions fermes du ministre pour la mise en œuvre du programme gouvernemental visant à sauvegarder les biens de l'État ont été particulièrement encouragées par l'ATLCDF.





Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a exprimé sa gratitude et a encouragé l'ATLCDF en ces termes : « Vous faites un travail noble, ce n'est pas facile de trouver de telles associations qui œuvrent pour la transparence administrative. » Il a souligné que le dynamisme observé au sein de son ministère est le fruit d'un travail d'équipe, reconnaissant que de nombreuses personnes n'ont pas la crainte du bien de l'État. Selon lui, malgré les efforts accomplis, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine.





Conduite par Maître Sidick Sougui Lony, l'ATLCDF offre un soutien précieux aux victimes de la corruption en fournissant des conseils juridiques et en les aidant à signaler les actes de corruption. L'association travaille en étroite collaboration avec les agences et les organisations internationales afin de plaider en faveur de réformes législatives et réglementaires visant à renforcer la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics au Tchad.