Tchad : Le Général Asseif Mahamat Assouni apporte son soutien aux victimes de l'incendie de Djougou

Sur place, la délégation a pu observer l'ampleur considérable des dommages causés par les flammes. Le bilan est lourd : 255 palmiers dattiers ont été réduits en cendres, ainsi que de nombreux manguiers, papayers, cultures maraîchères et autres arbres essentiels à la subsistance des populations locales.





Face à cette catastrophe, le Général Asseif Mahamat Assouni a tenu à exprimer sa profonde compassion et sa solidarité aux sinistrés. Il les a encouragés à redoubler de vigilance afin de prévenir de tels incidents à l'avenir. Par ailleurs, il a lancé un appel pressant aux personnes de bonne volonté, aux organisations non gouvernementales (ONG) et à toutes les entités susceptibles d'apporter une aide humanitaire, afin qu'elles se mobilisent pour soutenir les victimes de cet incendie et les aider à se relever de cette épreuve.