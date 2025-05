Tchad : le président Mahamat Idriss Deby intervient pour régler l’affaire d'Abakar Mahamat Gouchoulaye

L’intervention du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a permis, la semaine dernière, de parvenir à un règlement définitif de l’affaire Abakar Mahamat Tahir Gouchoulaye par le biais du versement d’une dia à la famille de la victime. C’est ce qu’ont indiqué plusieurs proches de la famille Gouchoulaye à Alwihda Info, vendredi soir.



« Le président Mahamat Idriss Déby a reçu, il y a quelques jours, trois généraux influents ainsi que le père de la victime dans sa résidence. Il nous a demandé d’accepter la dia pour préserver la paix sociale. Nous l’avons acceptée et considérons que l’affaire est désormais close », ont-ils déclaré.



Le général Ousman Bobino, proche de la victime, a également confirmé cet accord familial dans un message audio partagé sur un groupe WhatsApp, précisant qu’un consensus a été trouvé autour de ce règlement.



Cependant, cette résolution a suscité des réactions contrastées au sein des groupes communautaires sur les réseaux sociaux. Si certains saluent le choix du pardon, d’autres estiment que l’acceptation rapide de la dia pourrait compromettre le volet judiciaire de l’affaire.



Pour rappel, dans la nuit du samedi 7 février 2025, Abakar Mahamat Tahir Gouchoulaye a été tué de huit balles par des individus non identifiés au quartier Moursal. Les assaillants ont ensuite pris la fuite.



Le présumé commanditaire de l’assassinat a été interpellé le samedi 15 février à Diguel Ndjari, dans le 8ᵉ arrondissement, aux environs de 16 heures, par les forces de l’ordre. Son arrestation aurait été rendue possible grâce aux informations obtenues plus tôt, à 13 heures, lors de l’interpellation de son épouse. L’affaire serait liée à une relation présumée entre la victime et l’épouse du suspect.



Ce crime, qui a profondément choqué l’opinion publique, survient dans un contexte de recrudescence des assassinats et des braquages à N’Djamena. La brutalité de cet acte a ravivé les inquiétudes sur l’insécurité grandissante dans la capitale.