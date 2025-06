RCA : Seconde phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite lancée à Damara

Dans son discours, le Dr Kouabosso a souligné que les zones frontalières du bassin du Lac Tchad, dont fait partie la RCA, présentent un risque élevé de transmission du poliovirus. Cette vulnérabilité est exacerbée par l'insécurité et un accès insuffisant aux soins de santé dans ces régions.





Le représentant du ministre a également noté qu'en dépit du fait que 65 % des formations sanitaires du district disposent d'une chaîne de froid pour la vaccination de routine, les résultats restent faibles. En 2024, seulement 77 % des enfants ont reçu la troisième dose de l'antigène traceur (pentavalent), et pour le premier semestre 2025, ce taux s'élève à 86 %. Ces chiffres sont bien en deçà de l'objectif national de 95 %.





Le Ministère de la Santé et de la Population souhaite que ces journées de vaccination soient menées avec rigueur et minutie. L'objectif est de répondre aux exigences de qualité et de couverture vaccinale afin d'enrayer les multiples cas d'émergence de poliovirus de type 2 dans la sous-région du bassin du Lac Tchad et en Centrafrique, où le dernier cas confirmé remonte à mars 2023.







Cette campagne, qui s'étend du 26 au 29 juin sur l'ensemble du territoire, cible les enfants âgés de 0 à 59 mois. Elle consiste en l'administration de deux gouttes de vaccin polio par voie orale. L'ambition est de vacciner 2 316 891 enfants d'ici fin 2025.