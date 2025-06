Tchad : le gouvernement face aux défis sécuritaires dans le Salamat

L'objectif visé à travers cette rencontre, c'est de promouvoir la paix, le vivre-ensemble et la stabilité dans une province durement affectée par les conflits intercommunautaires, qui freinent son développement.



Face aux violences récurrentes à Mouraye, et à l’assassinat tragique du chef de canton Dar-Salim, Mahamat Rakhis El-Badawi, le 17 juin dernier, le Ministre a rappelé avec fermeté que les instructions du Chef de l’État sont claires : aucune tolérance ne sera accordée à ceux qui cherchent à déstabiliser la région.



Il a appelé à une collaboration franche et solidaire entre tous les responsables civils, militaires et traditionnels avec le nouveau Délégué général, général Ismat Issakha Acheikh pour ramener la sérénité indispensable au progrès du Salamat.



De son côté, le général Ismat Issakha Acheikh a insisté sur l’urgence de rétablir la cohésion sociale et a affirmé compter sur l’engagement sincère de toutes les parties prenantes, y compris la population.