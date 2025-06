Tchad : Le parti EDS aux côtés des enfants de la rue à Moundou pour soutenir une initiative citoyenne

Cette initiative vise à mieux comprendre les conditions de vie de ces enfants vulnérables, tout en saluant l'engagement des membres de l'association pour leur travail exemplaire. Lors de cette visite, M. Dionkeye Hubert et sa délégation ont échangé avec les enfants, découvrant de plus près leur quotidien. Ce moment de partage, riche en émotions, a permis de mettre en lumière l’importance de l’action sociale menée par l’association.



Le président du parti EDS a promis de plaider auprès des autorités communales pour l'octroi d’un espace sécurisé et adapté, pouvant servir de refuge et de centre d’accueil pour ces enfants en situation de grande précarité.



De son côté, M. Mahamat Youssouf, président de l’Association Sauvons les Enfants de la Rue pour une Meilleure Vie, a salué l’engagement de M. Dionkeye Hubert et de son équipe, qualifiant cette démarche de « geste noble et porteur d’espoir ».



Les membres de l’association ont exprimé l’espoir que cette visite inspirera d’autres initiatives similaires, en vue de renforcer la solidarité et d’améliorer durablement les conditions de vie des enfants défavorisés.