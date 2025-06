Tchad : réunion bilan autour des objectifs de développement durable

Le cadre de coopération est quelque peu "la boussole" qui oriente les actions de développement. Il est en adéquation avec le projet de société du président de la République Mahamat Idriss Déby Itno décliné dans "Tchad connexion 2030". Quatre axes stratégiques constituent son ossature. Ce sont notamment les services sociaux de base, les systèmes alimentaires, la gouvernance et l'État de droit, la croissance économique. La ministre déléguée chargée de l'économie, du plan, de la coopération internationale, Fatima Haram Achyl note d'emblée des "progrès notables". Elle énumère entre autres une amélioration de la couverture vaccinale et l'accès à l'éducation des filles, l'accès à la justice par les victimes des VBG, le soutien à l'entrepreneuriat.



Toutefois, les embûches sont gigantesques. "Nous sommes à un moment critique. Le gel des financements et la réduction des contributions de plusieurs partenaires internationaux menacent directement nos capacités d'intervention", explique le coordonnateur résident des nations unies, François Batalingaya. Pour palier ces difficultés, le coordonnateur conseille "les investissements à fort impact et a effet multiplicateur" et la recherche de financement auprès du secteur privé et des partenaires émergents.